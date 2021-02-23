قيادي في الاتحاد الوطني يتحدث عن انتشار واسع (للحشد الشعبي والبككة) في سنجار

2021/02/23 | 17:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، داود جندي، الثلاثاء، ان الحشد الشعبي والعمال الكوردستاني قاما بزيادة تعداد عناصرهم في سنجار.

وقال جدني في تصريح لـ"NRT"، 23 شباط 2021، إن "قوات الحشد الشعبي وقوات حزب العمال الكوردستاني (البككة) قد زادوا عناصرهم وكثفوا تواجدهم مؤخرا في سنجار بحجة تعرضها لمخاطر"، معبرا عن "استغرابه من ذلك، مؤكدا أن الوضع الأمني في سنجار جيد ولا يوجد اي اشارات لتعرضها للخطر".

واعتبر جندي أن "ذلك يمكن أن يكون طريقا اتخذته الجهتين لتعطيل اتفاقية سنجار"، مبينا أن "هناك قوات مسؤولة في سنجار وقادرة على صد اي مخاطر ولا حاجة الى قوات أكثر".

يذكر انه في 19 شباط الجاري، وجهت قيادة قاطع عمليات نينوى للحشد الشعبي، الجمعة، بتعزيز (تشكيل قوة سنجار) انتشاره جنوبي القضاء، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتمهيدا لعودة النازحين.وقال الحشد في بيان: "عزز (تشكيل قوة سنجار) الفوج الثالث بالحشد الشعبي، الجمعة (الماضية)، انتشاره ضمن قاطع المسؤولية جنوب قضاء سنجار بمحافظة نينوى وذلك بتوجيه من قيادة قاطع عمليات نينوى للحشد الشعبي".

وأوضح البيان، ان "الانتشار يأتي بهدف تعزيز القوات المرابطة هناك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وتأمين القاطع الجنوبي تمهيدا لعودة النازحين إلى مناطق سكناهم".

وأمس الاثنين، نفت مديرية اعلام هيئة الحشد الشعبي، تطويق مقر لمديرية امن الحشد في قضاء سنجار من قبل العمليات المشتركة.

وذكرت المديرية في بيان، "ننفي الانباء التي تم تداولها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تطويق مقر لمديرية امن الحشد الشعبي في قضاء سنجار شمالي البلاد من قبل العمليات المشتركة".

واكدت المديرية ان "الحشد الشعبي ليس لديه اي مقر داخل قضاء سنجار".

من جهته قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، لـNRT في (21 شباط 2021)، ان "الحشد الشعبي لا يتواجد في سنجار، وان قيادة العمليات المشتركة مستمرة في قيادة الوضع الامني من خلال غرفة عمليات غرب نينوى".

وأوضح، ان القطعات المتواجدة هي "الجيش العراقي والشرطة المحلية وجهاز الامن الوطني والمخابرات، وهذا هو الاتفاق الذي تم مع إقليم كوردستان".

وأكمل، ان " الحدود الخارجية للمدينة مؤمنة خصوصا الجهة الغربية منها مع الجانب السوري، من قبل الفرقة السادسة - شرطة اتحادية".





واردف، اننا "جادون في تطبيق الاتفاق مع إقليم كوردستان وانجاحه لانه مهم جدا لتقليل معاناة أهالي سنجار وعودتهم، وان هذا الاتفاق من الناحية العملية هو باكورة لاتفاقيات قد تكون في المستقبل مهمة جدا فيما بيننا وبين إقليم كوردستان، وان العمل المشترك والشراكة المشتركة في ادارة الملف الامني احد اهم اسباب نجاحه".

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