أول تعليق من الكاظمي على قصف الخضراء بالصواريخ

2021/02/23 | 17:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، ان "الصواريخ العبثية" محاولة لإعاقة تقدم الحكومة وإحراجها، مشيرا إلى ان الاجهزة الامنية ستصل الى الجناة وسيتم عرضهم أمام الرأي العام.

وأضاف الكاظمي خلال جلسة لمجلس الوزراء؛ اليوم، (23 شباط 2021)، ان "العمليات الإستباقية ضد الإرهاب مستمرة وفي تصاعد للقضاء على ما تبقى من جحور الإرهاب وبؤره.



ونحيي قواتنا البطلة بكل صنوفها وهي ترابط ليلا ونهارا في ملاحقة خلايا الإرهاب".

وعن اجراءات مواجهة كورونا قال "نثمن الالتزام العام للمواطنين بالحظر الصحي، وكذلك نقيم عاليا جهود المؤسسات وأجهزة الدولة التي ساهمت في تطبيقه.



تصاعد هذا الالتزام سيمكننا من الحد من اثار السلالة الجديدة والاكثر خطورة من الوباء".

وبخصوص الوضع الاقتصادي للبلاد ذكر انه "بعد ان كان مهددا بالانهيار، إحتياطي النقد الأجنبي للعراق اخذ بالتصاعد، ومتوقع له ان يزداد بما يقرب من 4 مليارات دولار بنهاية الشهر الحالي، منذ البدء بالإجراءات الاصلاحية وتغيير سعر الصرف.



كما جرى الحد بشكل كبير من عمليات الفساد في مزاد البنك المركزي، ونعمل بخطط مدروسة لتنشيط الاقتصاد العراقي ودعم القطاع الخاص وتوفير المزيد من فرص العمل".

وتابع "نفوس ضعيفة كانت تترقب إنهيار الوضع الإقتصادي منذ شهري تشرين الأول والثاني الماضيين، لكن الإجراءات الحكومية مكنت العراق من عبور هذه المرحلة الصعبة وبطريقة حكيمة".

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