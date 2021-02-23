رواية (ماركس العراقي) ح 26 - عباس علي العلي

2021/02/23 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي أن تموت في أرض بلادك وإن كانت موتة شنيعة فهي عندي أشرف من أي شكل من أشال الموت في بلاد وأرض لا يمكنها أن تقبلني ولا يمكن أن أقبل بها مدفنا لبقايا جثتي، الآن يمكننا أن نتصرف بهدوء ولعل المهم أن نصل كخطوة أولى إلى البصرة أو ساحة سعد علنا نجد وسيلة تقلنا من دائرة الجحيم هذه، بين محاولة قطع المسافة مشيا أو أنتظار أي وسيلة أخرى حدث الخيار الأخير حينما جاء مزارع من أهل صفوان بسيارته البيك آب ليحملنا مبا ......





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