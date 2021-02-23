أسباب وأعراض سرطان الكلية - مصعب قاسم عزاوي

2021/02/23 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي تعريب فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع لملخص محاضرة قدمها الطبيب مصعب قاسم عزاوي باللغة الإنجليزية في المركز الثقافي في لندن.أعراض سرطان الكلية معظم الأشخاص المصابين بسرطان الكلية ليس لديهم أي أعراض في المراحل الأولى.إن الأعراض الأكثر شيوعاً من المرحلة المتوسطة إلى المرحلة المتقدمة من سرطان الكلية هي كالآتي:• وجود دم في البول (البيلة الدموية) - وعادة ما تكون كمية الب ......





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