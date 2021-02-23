كتلة كردية تحذر الحزب الديمقراطي من عرقلة توطين رواتب موظفي الاقليم

2021/02/23 | 17:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

حذر رئيس كتلة المستقبل المنضوية تحت تحالف الامل الكردستاني سركوت شمس الدين، الثلاثاء، من عرقلة مشروع توطين رواتب موظفي الاقليم .

وقال شمس الدين في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “موظفي الاقليم يطالبون بالاسراع بصرف رواتبهم كل شهر أسوة باقرانهم في الوزارات الاتحادية “.

وأضاف أن “اي محاولة لعرقلة مشروع توطين رواتب موظفي الاقليم من قبل الحكومة في كردستان والحزب الديمقراطي خيانة للشعب الكردي “.

وأشار إلى أن “مشروع توطين الرواتب الضمانة الوحيد للخلاص من فساد سرقة الرواتب “.

وكان عضو برلمان إقليم كردستان عن الجماعة الإسلامية مسلم عبد الله، اتهم في وقت سابق حكومة الاقليم بسرقة رواتب الموظفين لسبعة أشهر من العام الماضي.



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