​المالكي بطالب الاجهزة الامنية بحماية البعثات الدبلوماسية ويوجه دعوة للقوى السياسية

2021/02/23 | 17:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]طالب رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الثلاثاء، الأجهزة الأمنية بحماية البعثات الدبلوماسية في العراق، فيما وجه دعوة للقوى السياسية.

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