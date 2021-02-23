​المالكي بطالب الاجهزة الامنية بحماية البعثات الدبلوماسية ويوجه دعوة للقوى السياسية


​المالكي بطالب الاجهزة الامنية بحماية البعثات الدبلوماسية ويوجه دعوة للقوى السياسية
2021/02/23 | 17:18 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد-اين]طالب رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الثلاثاء، الأجهزة الأمنية بحماية البعثات الدبلوماسية في العراق، فيما وجه دعوة للقوى السياسية.

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