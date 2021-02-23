2021/02/23 | 17:18 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد-اين]طالب رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الثلاثاء، الأجهزة الأمنية بحماية البعثات الدبلوماسية في العراق، فيما وجه دعوة للقوى السياسية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي بطالب الاجهزة الامنية بحماية البعثات الدبلوماسية ويوجه دعوة للقوى السياسية
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي بطالب الاجهزة الامنية بحماية البعثات الدبلوماسية ويوجه دعوة للقوى السياسية
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي بطالب الاجهزة الامنية بحماية البعثات الدبلوماسية ويوجه دعوة للقوى السياسية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).