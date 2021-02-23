الكاظمي يتوعد مطلقي

2021/02/23 | 17:18 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

قال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، إنّ العراق لن يكون "ساحة لتصفية الحسابات"، في تعليق على القصف الصاروخي في بغداد، مساء أمس الإثنين.

وبيّن الكاظمي في حديث خلال جلسة الحكومة، 23 شباط/فبراير، أنّ "أرض العراق لن تكون ساحة لتصفية الحسابات، والصواريخ العبثية هي محاولة لإعاقة تقدّم الحكومة وإحراجها".

وأضاف، أنّ "أجهزتنا الأمنية ستصل إلى الجناة وسيتم عرضهم أمام الرأي العام".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، 22 شباط/فبراير، سقوط 3 صواريخ، اثنان منها على المنطقة الخضراء والثالث في منطقة الحارثية، ما أسفر عن أضرار في مركبات مدنية.

وأكّدت الخلية، أنّ الصواريخ أطلقت من حي السلام في "الطوبجي"، والعثور على منصة الإطلاق.

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