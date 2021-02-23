بالأرقام.. توزيع الإصابات الجديدة وحالات الشفاء في مناطق الرصافة

2021/02/23 | 17:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مدير عام صحة الرصافة عبدالغني الساعدي، الثلاثاء، تسجيل 408 اصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما أكد اكتساب 376 مصابا للشفاء من الفيروس.

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وقال الساعدي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (23 شباط 2021)، إن "المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 408 اصابة جديدة بفيروس كورونا" موزعة كالتالي:

247 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الاستقلال 7 حالات من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 44 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 49 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع البلديات الاول 8 حالات من خلال الرصد الوبائي .

قطاع الشعب 72 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع النهروان59 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 5 حالات من خلال الرصد الوبائي

قطاع الرصافة 13 حالة من خلال الرصد الوبائي

161 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

7 حالات في منطقة الزعفرانية موزعة على المحلات التالية 957 / 961 / 958 / 961 /949 / 954

39 حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / ق 18 / جميلة / الكيارة / حسينية صاحب الزمان / ق 7 / ق 37 / ق 79 / 544 / 553 / ق 51 / ق 51 / قطاع 73 / 538 / الاورفلي / 542 / 565 / 513 / 552 /547 / 555 / 519 / 520 / 521 / 546 / 550 / 556 / 519 .

19 حالة في منطقة البلديات محلة / 738 / 730 / 734 / 754 / 732 / 754 / 731 / 739 / 718.

5 حالات في شارع فلسطين محلة / 505 / 503 / 502 / 508

4 حالات في الكرادة محلة / 906 / 905 .

5 حالات في حي القاهرة محلة / 322 / 333 .

9 حالات في الشعب محلة / 335 / 337 الزراعي / 333 / 323 / حي اور / 341

9 حالات في النهروان / الزراعي / حي الوحدة /

7 حالات في المدائن / منطقة المشروع / قرب حسينية الرسول / حي الوحدة .

6 حالات في المشتل محلة / 751 / 752 / التجاوزات .

8 حالات في الحسينية محلة / 222 / 215 / 202

6 حالات في بغداد جديدة / 709 / 706 / 704

7 حالات في الامين محلة / 737 / الاولى / الثانية / 747

وحالتين في كل من زيونة محلة 710 / و / الغدير محلة 703 /702 / و الفضيلية محلة 753 / و الكريعات 336 / و بارك السعدون محلة 103 / و السفارات 656 /و البياع محلة 853 / سبع ابكار محلة 332 /و حي الاعلام محلة 837 /الطالبية محلة 321/ وباب الشيخ / والزوية / و ام الكبر /و حي المنتظر / و الدورة

وأضاف الساعدي أنه "تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 80462 توفي منهم 1431 للاسف فيما اكتسب الشفاء 75449 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 3582"

ودعا الساعدي الى "مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود".

وثمن الساعدي "الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس".

وأعلن مدير عام صحة الرصافة عبد الغني سعدون الساعدي عن"شفاء 376 حالة جديدة اليوم الثلاثاء الموافق23/ 2 / 2021 من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء الى 75449 حالة".

وأضاف ان حالات الشفاء توزعت ضمن المناطق التالية :

46 حالة شفاء في منطقة مدينة الصدر

30 حالة شفاء في منطقة النهروان .

32 حالة شفاء في منطقة الزعفرانية .

33 حالة شفاء في منطقة البلديات .

24 حالة شفاء في حي المنتظر .

24 حالة شفاء في منطقة حي الزهراء .

27 حالة شفاء في بغداد الجديدة .

29 حالة شفاء في منطقة جسر يالى .

27 حالة شفاء في منطقة حي النصر .

25 حالة شفاء في منطقة حي الرحمة .

29 حالة شفاء في منطقة حي البتول

19 حالة شفاء في منطقة الغدير

6 حالات شفاء في جانب صحة ذي قار

8 حالة شفاء في جانب صحة ذيالى .

7 حالة شفاء في جانب صحة بابل .

وأوضح الساعدي أن "الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى".

وتابع أن "شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة".

وأفاد الساعدي أن "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 75449 حالة شفاء"، مبينا ان شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية".

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