السلطات التركية توقف فرنسية يشتبه بانضمامها إلى داعش

2021/02/23 | 17:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت السلطات التركية، الثلاثاء، فرنسية على مقربة من سفارة بلدها في أنقرة، حيث تقول السلطات إنها "انضمت إلى صفوف تنظيم داعش في سوريا" ، وفق وكالة أنباء الأناضول التركية.

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