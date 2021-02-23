الموارد المائية لـ”المركز الخبري” نجحنا بإزالة التجاوزات وسنبني مناطق سياحية بهذه المنطقة

2021/02/23 | 17:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، نجاحها بإزالة التجاوزات على حوض النهر في شط الحلة، مؤكدةً وجود مبادرة لمعالجة الضفاف وبناء مناطق سياحية في تلك المنطقة.وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية عون ذياب عبد الله لـ”المركز الخبري الوطني” إن الوزارة لديها خطوات جدية في ملف رفع التجاوزات على نهري دجلة والفرات”، […]

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