النزاهة النيابية: الفساد أصبح مهولا وخطوات الحكومة إعلامية فقط

2021/02/23 | 17:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

حذر عضو لجنة النزاهة النيابية حسن شاكر الكعبي، الثلاثاء، من أن ظاهرة الفساد في العراق أصبحت مهولة خلال الفترة الماضية.

وقال الكعبي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “مليارات الدولارات تمت سرقتها من قبل الفاسدين خلال المدة الماضية”، مبينا أن “آفة الفساد استفحلت بشكل مهول على مختلف المستويات “.

وأضاف أن “أغلب ملفات الفساد بحاجة إلى مزيد من الوقت لحسمها”، مؤكدا أن لجنته “اتخذت خطوات جدية بفتح جميع الملفات في عموم الوزارات والشركات التابعة لها تدريجيا “.

ودعا الى “إيجاد حلول للقضاء هذه الآفة عبر خطوات رادعة وحاسمة”.

ووصفت لجنة النزاهة النيابية، أمس الاثنين، عمل لجنة مكافحة الفساد التي يترأسها الكاظمي بالعدائي وتحول الى منحنى اخر، فيما وصف طرق الاعتقال التي تجري بانها وحشية وانتقامية.



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