2021/02/23 | 17:22 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسية

الثلاثاء 23 فبراير 2021 | 05:13 مساءً

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المالكي : جهات لا تريد الاستقرار للعراق عبر الاعتداء على البعثات الدولية

اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ضرورة تعزيزة قوة الدولة وفرض سلطة القانون وحفظ الامن والاستقرار في البلاد .



ودعا المالكي ، خلال لقائه اليوم مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، الاجهزة الامنية الى حماية البعثات الدبلوماسية وفقا للمواثيق والاعراف الدولية ، والعمل على منع الاعتداءات عليها ، كونها تضر بسمعة وعلاقات العراق مع دول العالم .



وطالب القوى السياسية باعلان رفضها لمثل هذه الممارسات والوقوف الى جانب الاجهزة الامنية في حماية هيبة الدولة وامن المواطنين ، محذرا من قيام جهات لا تريد الاستقرار للعراق بخلط الاوراق من خلال الاعتداء على البعثات الدولية والمطارات

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