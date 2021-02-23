2021/02/23 | 17:26 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: ارتفعت السلع الأساسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء، لأعلى مستوياتها منذ حوالي ثماني سنوات، وسط انتعاش شهية المستثمرين تجاه النحاس والنفط.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار السلع الأساسية ترتفع لأعلى مستوى في 8 سنوات) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار السلع الأساسية ترتفع لأعلى مستوى في 8 سنوات) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار السلع الأساسية ترتفع لأعلى مستوى في 8 سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).