أسعار السلع الأساسية ترتفع لأعلى مستوى في 8 سنوات

2021/02/23 | 17:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت السلع الأساسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء، لأعلى مستوياتها منذ حوالي ثماني سنوات، وسط انتعاش شهية المستثمرين تجاه النحاس والنفط.

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