الانضباط تصدر عقوبات بعد أحداث مباراة الرفاعي والناصرية

2021/02/23 | 17:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عقدت لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة (التصوير الفيديوي) لمباراة الرفاعي والناصرية.وذكرت اللجنة في بيان، انه” بعد الاطلاع على الأوليات وما جاء في التصوير، قررت اللجنة إلغاء قرارات لجنة انضباط الناصرية، والتأكيد على الاتحاد الفرعي بتشكيل لجنة قضائية (انضباط واستئناف) مصادق عليها من قبل الاتحاد المركزي”.واضافت” كما تقرر معاقبة […]

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