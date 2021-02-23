2021/02/23 | 17:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أدى البرد القارص في أمريكا الشمالية إلى تجمد جزئي لشلالات نياغرا الشهيرة بنيويورك.إذ تحولت عدة تيارات مياه الشلال إلى كتل جليدية، والتي تتكسر بشكل دوري عند انشقاقها وسقوطها إلى أسفل بسبب ثقلها.ويأتي الآلاف من السياح من الدول المجاورة، وبالأخص من كندا، للاستمتاع بالمنظر الطبيعي المذهل.أعجب السائحون بشكل خاص بقوس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



قوس قزح من الجليد يخطف الأبصار بشلالات نياغرا المركز الخبري الوطني.

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