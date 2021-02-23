عشرات الإصابات بين الأمن والمتظاهرين في الناصرية

2021/02/23 | 17:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بإصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الأمنية في الناصرية، بمحافظة ذي قار.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في ذي قار أدت إلى إصابة 15 عنصراً من قوى الامن، و 17 شخصاً من المتظاهرين".

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