وفاة “عراب الذهب الأسود” السعودي أحمد زكي يماني 

2021/02/23 | 17:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض,-(أ ف ب) – توفي وزير النفط السعودي الأسبق أحمد زكي يماني عن 90 عاما، وفق ما أعلنت قناة حكومية الثلاثاء، ليسدَل الستار على مسيرة مهنية حافلة ومثيرة كان خلالها المسؤول الراحل أحد أبرز أركان صعود المملكة في قطاع الطاقة.وتولّى يماني وزارة النفط السعودية بين عامي 1962 و1986، وكان شاهدا على بداية مرحلة […]

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