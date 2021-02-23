القبض على 4 سوريين بجوازات مزورة في مطار بغداد

2021/02/23 | 17:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ القت مفارز الداخلية، الثلاثاء، القبض على 4 سوريين يحملون جوازات مزورة في مطار بغداد الدولي.وذكرت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة التابعة لوزارة الداخلية في بيان، انه” من خلال المتابعه المستمرة والعمل المتواصل من قبل ضباط ومنتسبي قسم إقامة وجوازات مطار بغداد الدولي تم إلقاء القبض على اربعة مسافرين سوريين الاصل دخلوا عن طريق […]

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