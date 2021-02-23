2021/02/23 | 17:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني تسببت التغييرات المفاجئة لقيمة عملة بتكوين الرقمية لخسارة كبيرة لدى الرجل الذي تربع مؤخرا على رأس قائمة أغنى رجل على كوكب الأرض.وذكرت تقارير تابعها “المركز الخبري الوطني” أن رئيس شركتي “تسلا” للسيارات و”سبيس إكس” للفضاء، إلون ماسك، خسر أكثر من 15 مليار دولار، خرج على إثرها من قائمة أغنى رجل في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عقب انخفاضها المفاجئ..



بتكوين تتسبب بخسارة مدوية لأغنى رجل في العالم المركز الخبري الوطني.

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