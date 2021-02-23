2021/02/23 | 17:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

طالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، وزارة الاعمار والبلديات بتخصيص قطع اراضي للتدريسيين والموظفين كافة.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها “يس عراق” فإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي خاطب وزارة الاعمار والاسكان بتخصيص قطع اراضي وضمن الرقعة الجغرافية لمراكز المدن ومحيطها للتدريسيين والموظفين في وزارة الصحة، لغرض الاستقرار ودعمهم لبذل افضل مالديهم ف سبيل المسيرة التعليمية.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير يحاول “اقتناص” قطع أراضي لجميع موظفي وزارته.. هل ستتم؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير يحاول “اقتناص” قطع أراضي لجميع موظفي وزارته.. هل ستتم؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).