طائرتها حطت بمطار بن غورين.. هندوراس تحصل على لقاحات كورونا من إسرائيل

2021/02/23 | 17:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت طائرة قادمة من هندوراس إلى مطار بن غوريون الدولي، الثلاثاء، لنقل لقاحات كورونا فائضة من إسرائيل، بالتزامن مع تقديم دول عدة طلبات للحكومة الإسرائيلية لمساعدتها في مكافحة الفيروس.

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