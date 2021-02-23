2021/02/23 | 17:48 - المصدر: سفن سكاي

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انتهت مباراة نفط ميسان وفريق القاسم بتفوق فريق القاسم بهدف نظيف في اللقاء الذي ضيفه ملعب ميسان الدولي لصالح الجولة 20 من دوري الكرة الممتاز.

ولم تشهد المباراة اي حالة تذكر , وكان اداء الفريقين دون المتوسط لم يرتقي الى المستوى المطلوب باستثناء هدف اللقاء الوحيد الذي جاء بصاروخية اللاعب اثير صالح عند الدقيقة (94)

وتجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة 28 في المركز الثامن , في حين ارتقى فريق القاسم الى المركز الخامس عشر بـ20 نقطة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القاسم يتغلب على نفط ميسان بهدف قاتل 7 SKY TV.

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