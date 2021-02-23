2021/02/23 | 17:49 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 5 متهمين متورطين بجريمة القتل العمد في قلعة صالح) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 5 متهمين متورطين بجريمة القتل العمد في قلعة صالح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).