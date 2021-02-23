2021/02/23 | 17:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد - ناس

افتتحت مجموعة من الأطباء الشباب عيادة طبية مجانية في قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار لعلاج المحتاجين ودعم الفقراء، وتحدثوا لـ"ناس"، عن توسع عملهم ليشمل مرضى كورونا والسرطان.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجموعة من الأطباء الشباب يفتتحون عيادة مجانية لعلاج المحتاجين بذي قار (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجموعة من الأطباء الشباب يفتتحون عيادة مجانية لعلاج المحتاجين بذي قار (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).