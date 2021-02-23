باول: التضخم لا يزال ضعيفاَ.. والفيدرالي ملتزم بسياسته النقدية التيسيرية

2021/02/23 | 18:27 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التضخم والتوظيف لا يزالا أقل بكثير من أهداف البنك المركزي، مضيفاً إلى أنه السياسة النقدية التيسيرية ستظل

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