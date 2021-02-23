الحكومة العراقية تتوقع ارتفاع الاحتياطي الأجنبي 4 مليارات دولار بنهاية فبراير

2021/02/23 | 18:27 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عقد مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي.وقال الكاظمي، وفقا للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، إن احتياطي النقد الأجنبي للعراق أخذ بالتصاعد بعد أن كان مهددا بالانهيار، ومتوقع له أن …

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