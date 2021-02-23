2021/02/23 | 18:28 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شريط الاخبار

الثلاثاء 23 فبراير 2021 | 06:26 مساءً | عدد القراءات : 2

إصابة محافظ واسط بفيروس كورونا

إصابة محافظ واسط بفيروس كورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة محافظ واسط بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة محافظ واسط بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).