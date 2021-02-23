انقطاع التيار الكهربائي يوقف مباراة في الدوري العراقي (صورة)

2021/02/23 | 18:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تسبب انقطاع التيار الكهربائي في ملعب النجف بتوقف مباراة فريقي النجف والديوانية عند الدقيقة الثالثة والثلاثين ضمن مباريات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.وتوقفت المباراة عند الدقيقة الثالثة والثلاثين إثر انقطاع التيار الكهربائي عن ملعب النجف الذي يستضيف المباراة.ولم تتضح حتى لحظة كتابة الخبر تطورات إعادة التيار الى الملعب، أو أي قرار بشأن […]

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