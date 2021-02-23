فريق القاسم يعبر نفط ميسان في ممتاز الكرة

2021/02/23 | 18:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

تغلب فريق القاسم، على مضيفه نفط ميسان بهدف دون رد في اطار مباريات الدوري الممتاز بكرة القدم.

واقيمت المباراة على ملعب ميسان الدولي ضمن منافسات الاسبوع العشرين من المسابقة.

وحمل هدف اللقاء الحيد توقيع اللاعب اثير صالح في الدقيقة الرابعة والتسعين.

وبهذه الخسارة توقف رصيد نفط ميسان عند النقطة 28 في المركز الثامن، بينما اصبح رصيد القاسم عند النقطة 20 في المركز الخامس عشر.



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