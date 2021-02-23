تطور جديد يتعلق بالسلالة الجديدة سيحدث خلال اسبوعين في العراق.. خبير بيولوجي يطلق “بشرى”

2021/02/23 | 18:41 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

رجح خبير في المجال البايولوجي والفايروسات، انخفاض في عدد الاصابات بفايروس كورونا المستجد خلال الاسبوعين المقبلين.

الخبير في المجال البايولوجي والفايروسات الدكتور حيدر معتز محي رجّح خلال تصريح يوم الثلاثاء، انخفاض عدد الاصابات بفايروس كورونا المستجد خلال الاسبوع او الاسبوعين القادمين، معللا السبب الى الوعي والالتزام الجيد من قبل المواطنين بالاجراءات الوقائية والصحية ضد فايروس كورونا، من لبس كمامات وتباعد اجتماعي.

واضاف محي، ان وزارة الصحة والبيئة الاتحادية يقع على عاتقها توفير اجهزة فحص للكشف عن السلالة المتحورة من كورونا الـ( B117) في عموم محافظات العراق واقليم كوردستان.

من جانبه أشاد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، ، بالتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، مبينا ان نسبة التزامهم بلغت أكثر من 90%.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، عن التميمي قوله: إن نسبة الالتزام بالإجراءات الصحية في المناطق المزدحمة كالشورجة والشعب والأسواق العامة أكثر من 90 بالمئة، مشيدا بالتزام المواطنين بالتعليمات والتعاون مع الفرق الصحية.

ولفت التميمي، الى أن ما يختلف عن الحظر السابق والحالي هو أن الحظر الحالي صحي وكانت هناك مهنية عالية وتنسيق عال ما بين الأجهزة الأمنية والأجهزة الصحية”، معرباً عن أمله بأن “تنخفض الإصابات بكورونا إذا استمر الالتزام خلال الأسبوعين.

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