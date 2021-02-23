مجلس الوزراء يخول الصحة التعاقد مع شركة سينوفارم المنتجة للقاح كورونا

2021/02/23 | 18:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خول مجلس الوزراء، الثلاثاء، وزارة الصحة التعاقد مع شركة سينوفارم المنتجة للقاح كورونا، فيما أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم أن عقدة الموازنة هي حصة لإقليم كردستان.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم خلال مؤتمر صحافي، ان “مجلس الوزراء خول وزارة الصحة للتعاقد مع شركة سينوفارم المنتجة للقاح كورونا وندعو للالتزام الصارم بقرارات اللجنة العليا”.

وأضاف أنه “لا يمكن اعطاء اللقاحات دون الحصول على ضمانة قانونية من الاضرار الجانبية”، مشيراً الى أن “كميات لقاح كورونا ستأتي تباعاً وليست على دفعة واحدة”.

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