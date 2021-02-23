نائب يكشف سبب تأخير إقالة محافظ ذي قار رغم 'القناعات الكاملة'

2021/02/23 | 18:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ناظم الوائلي

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كشف النائب، ستار الجابري، الثلاثاء، جمع تواقيع برلمانية لانهاء تكليف ناظم الوائلي من ادارة ملف ذي قار، مبينا ان ذلك يأتي بسبب الفساد المالي والاداري وازهاق عدد من الارواح في المحافظة.

وقال الجابري في تصريح صحفي اليوم، (23 شباط 2021)، انه "ليس لدينا تصريح رسمي فيما يخص اعطاء مهلة من قبل النواب، ولاحظنا وجود مهلة منشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموثقة بكتب مطبوعة من عوائل الشهداء تضمنت امهلوا فيها المكلف بادارة المحافظة، ناظم الوائلي، سبعة أيام".

وأضاف، انه "يوجد تحرك ومنذ اسابيع، وان خلية الازمة رفعت توصيات إلى رئيس الوزراء بانهاء تكليفه، كما يوجد تحرك إلى رئيس الجمهورية، كما كانت هناك لقاءات، وتم تسليم توقيع احد عشر نائبا على انهاء تكليف ناظم الوائلي إلى رئاسة الوزراء".

وأوضح "طلبنا من رئيس الوزراء ان يلعب دور الوسيط كونه حامي الدستور، وان الوائلي جاء بطريقة مخالفة للقانون والدستور، وبسبب الفساد المالي والاداري في المحافظة، وتراجع وضعها الخدمي والامني، وازهاق عدد من الارواح طلبنا بانهاء تكليفه".

وبين ان "خلية الازمة المشكلة برئاسة قاسم الاعرجي، وعبدالغني الاسدي، رفعوا التوصيات الى رئاسة الوزراء أيضا، بانهاء التكليف، وقناعات متولدة كاملة عند رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ومجلس القضاء الاعلى، وكل القيادات الحكومية والسياسية تؤكد ان الوائلي لا يصلح لادارة المحافظة، وانه جزء من الازمة، لكن حتى هذه اللحظة لم يكن هناك أي شي رسمي بانهاء تكليفه، وان النوايا موجودة والتوجه موجود بانهاء تكليف ناظم الوائلي، لكن لم يصلنا أي شي رسمي حتى اللحظة من قبل رئيس الوزراء، كون انهاء التكليف من قبله حصرا، وننتظر".

ورجح الجابري، "سبب التأخير بعد كل هذه القناعات، هو البحث عن الشخصية البديلة، وان هناك بعض الضغوط تمارس على رئيس الوزراء من بعض الجهات لديها طموح بابقاء ناظم الوائلي والاستفادة من ضعفه وفساده والخلل الاداري الذي يدير به المحافظة، والبعض الاخر لديه الطموح بانه هو من يطرح البديل، ويفرض بما يناسب سياسته وتوجهه في المحافظة".

ومضى في حديثه "نحن الاحد عشر نائبا الذين وقعنا، خولنا رئيس الجمهورية بالنيابة عنا، لمفاتحة رئيس الوزراء، والاخير هو المخول باختيار الشخصية المناسبة، وان هناك فرصة للنجاح في حال اتخذ القرار الشجاع والجريء من قبل رئيس الوزراء، بانهاء تكليف ناظم الوائلي، واختيار شخصية بديلة مناسبة لادارة ملف المحافظة".

وتشهد شوارع مدينة الناصرية تظاهرات مستمرة لليوم الثاني على التوالي امام مبنى المحافظة مطالبين باقالة المحافظ ناظم الوائلي من منصبه، مما سبب اشتباكات بين القوات الامنية والمتظاهرين مما أدى الى مقتل متظاهرين اثنين، واصابة اخرين بينهم قوات أمنية.

A.A

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