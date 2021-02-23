الصحة النيابية تستبعد فرض طوق صحي على مناطق موبوءة

2021/02/23 | 18:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الثلاثاء، أن الالتزام بالإجراءات الوقائية سيقلل من انتشار فيروس كورونا، مستبعدة فرض طوق صحي على مناطق موبوءة.

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