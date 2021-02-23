2021/02/23 | 18:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطبيق "كلوب هاوس" أصبح حديث الساعة في عالم التواصل الاجتماعي مع انضمام ملايين المستخدمين إليه، لكن هناك وجها آخر للتطبيق الذي يقدم خدمة المحادثات الصوتية.

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