لأول مرة في العراق.. شركة منتجات تجميلية عالمية “شهيرة” تدشن عملها في البلاد

2021/02/23 | 18:51 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت شركة AA العالمية دخولها السوق العراقية، لأول مرة، مؤكدة أنها ستوفر للعراقيين كافة أفضل الابتكارات في مجال علاج البشرة وبكلفة معقولة، فيما توقعت النجاح في هذه الخطوة.

وقالت الشركة في بيان “للمرة الأولى تصبح منتجات التجميل الأصلية من شركة (بالمرز) متوفرة في العراق، ومستوردة مباشرة من الولايات المتحدة الأميركية، مبينة أن شركة AA للتجارة العالمية والوكالات التجارية المحدودة (الهجرة المباركة) أصبحت الوكيل والموزع الحصري لمنتجات شركة E.T.



Browne.



Drug في البلاد.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة AA جابر الجابري، “يسرنا توفير منتجات هذه الشركة العالمية المشهورة في السوق العراقي للمرة الأولى”، مبينا أن “الشركة ستوفر أفضل الابتكارات الهادفة لعلاج البشرة والمعقولة الكلفة، مع ازدیاد الطلب على مستحضرات التجميل الطبيعية”.

بدوره قال المدير العام لشركة E.T.



Browne في الشرق الأوسط توماس ويبرغ، “يسعدنا توفير بالمرز في العراق”، مبينا أن “هذه المنتجات ترمز إلى الجمال الطبيعي وصحة البشرة والشعر”.

وأكد يبرغ، أن “الجميع بإمكانهم الوثوق في مجال المنتجات عالية الجودة وذات الأسعار المعقولة، كأفضل حل للعناية ببشرتهم”، لافتا الى أنهم “يستخدمون مكونات طبيعية في منتجات العناية بالبشرة والنتائج تتحدث عن نفسها”.

ولفت الى أن “الشراكة مع شركة AA ستكون قصة نجاح إضافية”.

يذكر أن شركة E.T.



Browne العائلية تأسست منذ منتصف القرن التاسع عشر، وتنتج مستحضرات آمنة وفعالة للعناية بالبشرة تحسن الجمال الطبيعي منذ عام 1840.

وتشمل خدماتها النقل والدعم اللوجستي وتيسير الترانزيت وخدمات الجمارك والاستثمارات الدولية إضافة إلى تمثيل الوكالات التجارية، وهي تركز الشركة على المنتجات والصناعات والمعدات الطبية والصيدلانية، وأسست شركة فرعية

أما شركة AA ، فهي تمثل مجموعة علامات تجارية، منها “متريكس” للأبحاث في الولايات المتحدة ومختبرات “جيلبير” في فرنسا و”بالمرز” في أمريكا.

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