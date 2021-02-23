2021/02/23 | 18:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميخائيل: كل مسؤول أمني سيكون في حالة إستنفار رئيس أساقفة الموصل يستعد لإستقبال البابا في أجواء من الفرح { كراملش (أ ف ب) – في كارملش وقراقوش والموصل في شمال العراق، كنائس مدمرة، ونفايات تجتاح الأزقة الضيقة، وآثار الحرب لا تزال ظاهرة بوضوح..رغم ذلك، يؤكد رئيس أساقفة الكلدان في أبرشية الموصل وعرقة نجيب ميخائيل […]

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