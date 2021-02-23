انقطاع التيار الكهربائي يوقف مباراة النجف والديوانية

2021/02/23 | 18:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

تسبب انقطاع التيار الكهربائي، بايقاف مباراة النجف والديوانية في دوري الكرة الممتاز.

ويتواجه الفريقان على ملعب النجف الاولمبي لحساب مباريات الاسبوع العشرين من البطولة.

وبعد مرور اكثر من نصف ساعة على انطلاق اللقاء، انقطع التيار الكهربائي في الملعب لتتوقف المباراة لحين عودة التيار.

يذكر ان نتيجة المباراة تشير الى تقدم النجف بهدف اللاعب ويلسون اكاكبو في الدقيقة 28.



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