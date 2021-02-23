ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تصعد لأعلى مستوى بـ3 أشهر

2021/02/23 | 18:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 3 أشهر خلال فبراير/شباط الجاري، مع التفاؤل بشأن التطعيم بلقاح كورونا.

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