2021/02/23 | 18:58 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 23 فبراير 2021 | 06:45 مساءً

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مجلس الوزراء يخول وزير الصحة للتعاقد على لقاح سينوفارم الصيني كعلاج لكورونا

حددت الحكومة العراقية، الثلاثاء، "العقدة" التي يواجهها إقرار مشروع موازنة 2021، فيما أكدت أنه تم الاتفاق على جميع البنود الاخرى.



وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، في مؤتمر صحفي أعقب جلسة مجلس الوزراء، إن "الكاظمي أكد ضرورة أن يحظى العراقيون بلقاحات كورونا قريباً"، داعيا إلى "الالتزام الصارم بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة".



وأشار الى "تخويل وزارة الصحة بالتعاقد مع سينوفارم لتوفير كميات كافية من لقاحات كورونا"، مبينا أنه "لا يمكن اعطاء اللقاحات دون الحصول على ضمانة قانونية من الاضرار الجانبية".



ولفت ناظم الى أن "مجلس الوزراء صوت على مشروع قانون الحصانة القانونية للشركات المصنعة للقاح واستحداث صندوق للاضرار"، مضيفا أن "كميات لقاح كورونا ستأتي تباعاً وليست على دفعة واحدة".



وقال ناظم إن "الحكومة تؤكد أنها وحدها فقط المسؤولة عن الملفات الأمنية بالبلاد، ولا يوجد أحد قادر على الضغط على الحكومة بالصواريخ العابثة للتدخل بالملفات الأمنية"، مؤكدا أن "الدولة لا تفاوض على سيادتها".



وبشأن زيارة بابا الفاتيكان الى العراق، قال ناظم إن "هناك استعدادات كاملة لزيارة بابا الفاتيكان"، مبينا "لدينا مئات الطلبات من الإعلاميين الأجانب للمشاركة في تغطية زيارة البابا".



ومن جانب أخر، أكد أن "هناك متابعة حثيثة من الحكومة للوقوف على الأحداث التي جرت في الناصرية".



فيما أشار الى أن "عقدة الموازنة هي حصة الإقليم وجميع الفقرات الأخرى تم الاتفاق عليها".

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