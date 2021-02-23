مراسلنا: اندلاع سلسلة حرائق في مناطق مختلفة من الموصل جراء تماس كهربائي

2021/02/23 | 18:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت مدينة الموصل سلسلة حرائق في عدد من مناطق المدينة بدأ الحريق الاول بصهريج محمل بالنفط الابيض احترق في حي الاصلاح الزراعي في الجانب الأيمن، وفقا لما افاد به مراسلنا في المدينة.

وذكر مراسلنا أن الحرائق شملت منزلا في حي الاندلس شرقي المدينة حيث نجح الدفاع المدني في انقاذ طفلة ضريرة بعمر 10 سنوات بعد ان حاصرتها النيران.

فيما أكد مراسلنا اندلاع حريق اخر في شارع المجموعة الثقافية في أحد أكبر افران المدينة بسبب كميات النفط الموجودة في سطح الفرن وتسبب الحريق بخسائر مادية تقدر بعشرات الملايين، مشيرا الى ان أسباب تلك الحرائق هو تماس كهربائي بحسب الدفاع المدني.

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