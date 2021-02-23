2021/02/23 | 19:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني كشف مدير عام الدائرة الإعلامية لهيئة المساءلة والعدالة، حيدر العكيلي، اليوم الثلاثاء، الموقف من عائلة رئيس النظام السابق صدام حسين، وفق قانون اجتثاث البعث.وقال العكيلي لـ”المركز الخبري الوطني” ان “أفراد عائلة صدام حسين مشمولون بقانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث)”، مضيفاً أن “هيئة المساءلة والعدالة تتلقى الطلبات من الجهات الرسمية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هل بإمكان رغد صدام حسين ممارسة العمل السياسي بالعراق؟ المساءلة والعدالة توضح المركز الخبري الوطني.

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