سياسي امريكي: الولايات المتحدة تتجه نحو الانحدار بسبب سياساتها العدوانية

2021/02/23 | 19:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة ..

اكد الكاتب والمحلل السياسي الامريكي مارتن لوف ، الثلاثاء ، ان الولايات المتحدة تتجه نحو هاوية الانحدار بسبب سياساتها العدوانية خصوصا بعد ان لجأت للتهديد واستخدام القوة العسكرية .

ونقلت صحيفة طهران تايمز في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن لوف قوله ” ليس هناك شك في ان امريكا تمر بحالة من التدهور ، ذلك ان اي بلد يلجأ الى التهديدات واستخدام القوة العسكرية للحفاظ على التفوق يعاني بالفعل من حالة من التراجع”.

واضاف أنه ” في ظل رئاسة ترامب ، واجهت الولايات المتحدة المزيد من الصعوبات في علاقاتها الدولية بسبب سياساتها وعقوباتها أحادية الجانب ضد دول أخرى في جميع أنحاء العالم، حيث حاول ترامب استغلال الدولار كأداة ضغط لتهديد أو الضغط على الدول التي لا تتبع أوامر الولايات المتحدة”.

وتابع أن ” الولايات المتحدة في الوقت الحالي ليس لديها سوى عدد قليل من الاصدقاء ولاتقدم للعالم اي شيء سوى الصراعات والحروب وعلى الرغم من أن الإدارة الجديدة تبذل قصارى جهدها لإصلاح السمعة الدولية للولايات المتحدة ، إلا أن الخطوات السطحية قد لا تغير الوضع”.

واشار الى أن ” بايدن لن يستطيع توحيد البلاد بعد ما فعله ترامب ومع تدهور الوضع الأمريكي ، ستزداد الانقسامات.



أنها فقط مسألة وقت “، مبينا أن ” العقوبات الاقتصادية التي تطبقها الولايات المتحدة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم امر جنوني ولا يساعدها في تكوين صداقات في أي مكان”.



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