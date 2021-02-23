العثور على معسكر للإرهابيين بمحافظة كركوك

2021/02/23 | 19:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، العثور على معسكر للإرهابيين وسط وادي الشاي غرب قضاء داقوق بمحافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان صحفي، انه “وفقاً لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية تمكنت قوة من قيادة الفرقة الخامسة شرطة اتحادية في كركوك، من العثور على معسكر للإرهابيين وسط وادي الشاي غرب قضاء داقوق بمحافظة كركوك”.

واضافت انه “بعد مهاجمة هذا الموقع من قبل القوة المنفذة للواجب، ضبطت هاون 60 ملم واخر 82 ملم و9 قنابر هاون و3 مساطر تفجير عبوتين ناسفتين و3 خلايا للطاقة الشمسية ونترات الامونيوم وقداحات تفجير وصواريخ تحمل على الطائرات، فضلا عن عدد من الكاميرات والحواسيب المهمة والمواد الغذائية”، مؤكدة انه “تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً”.

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