2021/02/23 | 19:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة واسط، اليوم الثلاثاء، عن إصابة محافظها محمد المياحي بفايروس كورونا المستجد.

وقال المكتب الإعلامي للمحافظة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، إنه تأكدت إصابة المحافظ محمد جميل المياحي بفايروس كورونا.

ودعت المحافظة، خلال بيانها، إلى الالتزام بتعليمات الصحة كون الايام القادمة ستشهد زيادة في عدد الاصابات.

PUKmedia عن اعلام محافظة واسط

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة محافظ واسط بكوفيد-19) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة محافظ واسط بكوفيد-19) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).