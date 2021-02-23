وزير البيشمركة يدعو الى شمول المستحقات الامريكية كافة قوات البيشمركة

2021/02/23 | 19:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع وزير البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان شورش اسماعيل اليوم الثلاثاء 23/2/2021، مع مسؤول مكتب التنسيق الامني في العراق الكولونيل فورهيس ومسؤول مكتب اقليم كوردستان الكولونيل جوليات والوفد المرافق لهما.

وجرى خلال الاجتماع، الذي حضره وكيل وزارة البيشمركة سربست لزكين والامين العام للوزارة ورئيس هيئة الاركان وضباط بارزين، بحث اخر التطورات ومخاوف ارهابيي داعش في العراق والمنطقة، حيث كشف الوفد الامريكي العسكري خلال الاجتماع، ان مخاوف داعش والمجموعات الارهابية في توسع ويتطلب الوضع منع هذا التوسع.

وقال وزير البيشمركة، حذرنا عديد المرات بشان مخاوف تنظيم داعش الذين يقوم الان باعماله الارهابية بتكتيك وشكل جديد، مضيفا، ان المساعدات الامريكية والتحالف محل اشادة ومحل اهتمام كبير بالنسبة لنا لمواجهة المخاطر الارهابية الان وفي المستقبل.

وبشان المساعدات الامريكية ورواتب كافة قوات البيشمركة، دعا وزير البيشمركة الى شمول الرواتب والمستحقات المالية الامريكية كافة قوات بيشمركة كوردستان، مع الاخذ بعين الاعتبار المساوات والعدالة في توزيع الرواتب لكافة القوات بدون اي تمييز.

من جانبه وعد الكولونيل فورهيس بالعمل على وجه السرعة بشان هذا المطلب وبعد الدراسة سيتم ايصال النتائج الى وزارة البيشمركة، مضيفا، انهم يستوعبون حياة وخدمات البيشمركة وسيعملون بشكل جدي لتحسين اوضاعهم.

وتقرر خلال الاجتماع، تطوير اكثر لمرحلة التنسيق والعمل المشترك لقوات التحالف وقوات البيشمركة والجيش العراقي وتوجيه الجهود نحو مكافحة وكسر الارهابيين.

PUKmedia

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