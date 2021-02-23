تظاهرات الناصرية: فرض حظر للتجوال بعد سقوط عدد من الضحايا

2021/02/23 | 19:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مراسلنا في ذي قار، الثلاثاء، بان السلطات الامنية فرضت حظرا للتجوال بعد إصابة عدد من المتظاهرين في احتكاك مع القوات الامنية.

وقال مراسلنا اليوم، (23 شباط 2021)، انه "تقرر تطبيق حظر التجوال قبل وقته المقرر في الساعة الثامنة مساء، بعد وقوع سبعة جرحى من المتظاهرين في احتجاجات الناصرية اليوم".

وأوضح، ان "التظاهرات شهدت قطعا للجسور والتقاطعات والشوارع الرئيسية، حيث تمركز المتظاهرين على جسري الزيتون والنصر، فيما تحاول القوات الأمنية تفريقهم، وهم الان بين كر وفر".

وفي وقت لاحق ذكر، انه "تم إعادة فتح جسر النصر وسط الناصرية بعد انسحاب المتظاهرين منه باتجاه الزيتون".

وتشهد شوارع مدينة الناصرية تظاهرات مستمرة لليوم الثاني على التوالي، اندلعت على اثرها اشتباكات بين القوات الامنية والمحتجين، واسفرت عن وقع عدد من القتلى والجرحى بينهم قوات أمنية.

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