2021/02/23 | 19:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص كتلة نيابية تطالب الحكومة بالتحقيق الفوري بمقتل مدنيين خلال احداث الناصرية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة نيابية تطالب الحكومة بالتحقيق الفوري بمقتل مدنيين خلال احداث الناصرية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة نيابية تطالب الحكومة بالتحقيق الفوري بمقتل مدنيين خلال احداث الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).