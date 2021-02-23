2021/02/23 | 19:15 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم: الحكومة تتابع عن كثب أحداث الناصرية

ناظم: الصواريخ العبثية لن تضغط على الحكومة للتدخل بالملفات الأمنية

ناظم: الحكومة وحدها المسؤولة عن الملفات الأمنية في البلاد

ناظم: الدولة لا تفاوض على سيادتها

ناظم: ندعو المواطنين إلى الالتزام الصارم بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة

ناظم: زيارة البابا إلى العراق تاريخية وهناك استعدادات كاملة لها

ناظم: مجلس الوزراء خول وزارة الصحة التعاقد مع شركة سينوفارم لتوفير الكميات الكافية من اللقاحات

ناظم : رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد ضرورة أن يحظى العراقيون جميعا باللقاحات المضادة لفيروس كورونا قريبا

ناظم: عقدة الموازنة هي حصة الإقليم وجميع الفقرات الأخرى تم الاتفاق عليها

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