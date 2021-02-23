عاجل | المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم: الحكومة تتابع عن كثب أحداث الناصرية
ناظم: الصواريخ العبثية لن تضغط على الحكومة للتدخل بالملفات الأمنية
ناظم: الحكومة وحدها المسؤولة عن الملفات الأمنية في البلاد
ناظم: الدولة لا تفاوض على سيادتها
ناظم: ندعو المواطنين إلى الالتزام الصارم بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة
ناظم: زيارة البابا إلى العراق تاريخية وهناك استعدادات كاملة لها
ناظم: مجلس الوزراء خول وزارة الصحة التعاقد مع شركة سينوفارم لتوفير الكميات الكافية من اللقاحات
ناظم : رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد ضرورة أن يحظى العراقيون جميعا باللقاحات المضادة لفيروس كورونا قريبا
ناظم: عقدة الموازنة هي حصة الإقليم وجميع الفقرات الأخرى تم الاتفاق عليها
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