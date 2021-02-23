فريق القاسم يعبر نفط ميسان في ممتاز الكرة

2021/02/23 | 19:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]تغلب فريق القاسم، على مضيفه نفط ميسان بهدف دون رد في اطار مباريات الدوري الممتاز بكرة القدم.

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