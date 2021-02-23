الكاظمي: الصواريخ العبثية محاولة لإعاقة تقدم الحكومة


الكاظمي: الصواريخ العبثية محاولة لإعاقة تقدم الحكومة
2021/02/23 | 19:26 - المصدر: روسيا اليوم
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